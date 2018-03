publié le 26/06/2016 à 22:28

Les Bleus sont en quart de finale. Une performance que l'on doit notamment à Antoine Griezmann. Décisif à deux reprises contre l'Irlande le 26 juin, le jeune attaquant a délivré les supporters français et ses coéquipiers. Dimitri Payet s'est montré particulièrement reconnaissant. Un genou à terre, l'autre à moitié plié, le buteur contre la Roumanie et l'Albanie a posé le pied de Griezmann sur sa rotule avant d'embrasser la célèbre chaussure rose de l'attaquant de l'Atlético. C'est incontestablement l'image du match.



Sur Twitter, certains internautes ont fait le lien entre ce geste et le rituel de Laurent Blanc, qui embrassait le crâne de Fabien Barthez avant chaque match à enjeu. On souhaite bien sûr aux Bleus de 2016 le même succès et le même destin que la génération 1998.



Ils ont chanté en hommage à la police, ont bercé un bambin dans le métro ou encore glissé quelques billets à l'intérieur d'une voiture qu'ils avaient quelque peu esquintée… Après la défaite de leur équipe,les supporters irlandais, tous debout, ont une nouvelle fois fait preuve d'une grande classe en saluant la performance de leur équipe de cœur inconsolable. Sur les réseaux sociaux, quelques internautes ont souhaité leur attribuer le prix du Fair-play. Ce serait entièrement mérité.

L'hommage des supporters irlandais devant leurs joueurs qui restent sur la pelouse. Vibrant ! #FRAIRL ¿¿¿¿ pic.twitter.com/29TOuQk8iK — Thomas Guichard (@Thomas_Guichard) 26 juin 2016

@Thomas_Guichard @sophie231174 Grande leçon de vie donnée par ces supporters! Ils devraient recevoir un prix du Fair play! — Awad Taoufik (@AwadTaoufik1) 26 juin 2016

