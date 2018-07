publié le 26/06/2016 à 19:47

Ce dimanche 26 juin, l'équipe de France s'est imposée face à l'Irlande (2-1). Pour l'occasion, les hommes de Didier Deschamps ont revêtu leur maillot bleu. Ces dernières années, les tuniques font souvent débat. Adoré de certains, détesté par d'autres, le maillot de l'équipe de France ne fait pas l'unanimité. Que pensez vous du maillot des Bleus ? Voilà la question posée à Bruno Guillon, présentateur de Bruno dans la radio sur Fun Radio, et Louis Bodin, le monsieur météo de RTL.



"Je l'aime bien. Je trouvais l'avant-dernier très classe avec le col et le nouveau est bien", affirme Bruno Guillon. "Pour avoir fait quelques tournages avec le maillot pour Fun Radio, il ne supporte pas la moindre petite bedaine", poursuit le présentateur. De son côté, Louis Bodin est beaucoup moins fan. "Je n'aime pas les maillots qui ne respectent pas les couleurs de notre drapeau", avoue-t-il. "J'aimerais qu'on retrouve les couleurs de notre drapeau et malheureusement depuis quelques années, on a des maillots bleu foncés (...) J'aimerais bien que maillot, short, chaussettes rappellent les couleurs de notre drapeau" conclu Louis Bodin.