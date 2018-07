publié le 26/06/2016 à 08:00

Première de la poule A, l'équipe de France de football affronte l'Irlande, troisième du groupe E, ce dimanche 26 juin à 15h à Lyon. Un match dans lequel les Bleus sont favoris. Pour Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa, "les joueurs français jouent dans les plus grands clubs, sont intrinsèquement plus talentueux et bénéficient d’une plus grande expérience." Néanmoins, les hommes de Didier Deschamps auront du fil à retordre. Les hommes en vert se sont qualifiés en battant l'Italie (1-0) et bénéficient du soutien de leur public.



Seulement 59% des Français pronostiquent une victoire des Bleus contre l'Irlande, 18% voient un match nul et 18% une défaite. Un pourcentage largement amélioré par les amateurs de football qui sont 79% à croire en un succès de la France. Qui plus est, pour les plus optimistes, la victoire reste tout de même étriquée. 44% des sondés pensent que la France va gagner par la plus petite des marges (victoire 1-0 et 2-1). Ils ne sont que 9% à voir une victoire par deux buts d'écart (2-0).

Baromètre victoire des Bleus contre l'Irlande