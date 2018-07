Éric Abidal dément l'achat d'un foie par le FC Barcelone

publié le 05/07/2018 à 12:45

Éric Abidal a été contraint mercredi 4 juillet de démentir avoir reçu une greffe illégale du foie. Dans un communiqué, la Fondation Éric Abidal, "en son nom et en celui d'Éric Abidal, dément catégoriquement les informations diffusées dans certains médias sur des irrégularités dans le traitement de sa maladie".



Un journal en ligne en s'appuyant sur des écoutes téléphoniques affirmait que le FC Barcelone s'est procuré un foie pour son ancien joueur. El Confidencial a écrit que des écoutes de l'ancien président du club Sandro Rosell, en détention provisoire et renvoyé en justice vendredi dans une affaire de blanchiment, laisseraient penser que le club a acquis illégalement un foie pour son ex-joueur.

Atteint d'une tumeur, l'ancien défenseur a subi une greffe du foie en avril 2012 à l'hôpital Clinic de Barcelone et avait pu rejouer un an plus tard. Plus tôt dans la journée, le Barça avait également publié un démenti. "Le FC Barcelone dément catégoriquement toute irrégularité", a écrit le club.

Une enquête du tribunal de Barcelone

Un tribunal de Barcelone a enquêté durant un an sur un possible délit de trafic d'organes. L'affaire a finalement été classée faute de preuves, d'après les informations recueillies par l'AFP. "Aucune preuve, aucun indice, qui permette de soutenir l'accusation contre qui que ce soit, n'a été trouvé", a affirmé une porte-parole de cette instance.





L'organisation espagnole chargée du don d'organes (ONT), dépendant du ministère de la Santé, a assuré dans un communiqué que selon les informations dont elle dispose, "le processus de don et de greffe d'Eric Abidal était conforme à la législation en vigueur et aux protocoles médicaux habituels". L'ONT a tout de même ajouté avoir ouvert une enquête sur son cas après la publication de l'article.



L'hôpital Clinic de Barcelone a également assuré avoir respecté toute les règles en vigueur dans cette greffe.