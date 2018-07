publié le 29/09/2016 à 16:19

Une liste de Didier Deschamps est toujours un moment attendu par les fan de football. Et celle de ce 29 septembre n'échappait pas à la règle, d'autant qu'elle suscitait certaines attentes concernant cette équipe de France. En effet, alors que Karim Benzema est toujours non sélectionnable pour des raisons extra-sportives, Olivier Giroud est lui blessé et donc indisponible. C'est donc l'occasion de voir le retour de Nabil Fekir dans le groupe, lui que Deschamps apprécie particulièrement du fait de son profil quasiment unique.



Mais quels changements le retour de certains absents (Sagna, Mathieu, Lloris) et l'arrivée d'un petit nouveau (Laporte) vont-ils induire ? À vrai dire pas grand chose sans doute. En effet, Lloris reprendra certes sa place après l'intérim de Mandanda pendant sa blessure, mais le reste de l'équipe ne devrait pas beaucoup différer de celle qui a fait match nul en Biélorussie.

Deschamps tenté par la complicité Gameiro-Griezmann ?

La charnière centrale Varane-Koscielny paraît intouchable. Sur le côté droit de la défense, Djibril Sidibé devrait avoir encore sa chance, devant Bacary Sagna. À gauche, Kurzawa a une longueur d'avance sur Digne bien qu'il joue peu avec Paris. Au milieu, on peut compter sur un possible schéma à deux axiaux, à l'image de la configuration de l'Euro. Paul Pogba et N'Golo Kanté devraient prendre place, à moins que Matuidi viennent prendre la place du joueur de Chelsea. Dans cette configuration, Moussa Sissoko est incontournable à droite dans ce 4-4-2 afin de bénéficier de son abattage et son volume de jeu.

Dimitri Payet viendra prendre le côté gauche afin de pouvoir rentrer à l'intérieur du terrain sur son pied droit afin de combiner avec Antoine Griezmann. Le Madrilène, placé en électron libre, est devenu le dépositaire du jeu. En l'absence de Grioud, Didier Deschamps devrait tenter d'aligner Kevin Gameiro pour bénéficier de l'entente entre l'ancien de Lorient avec Griezmann, avec qui il évolue dans ce schéma à l'Atletico de Madrid.

EDF