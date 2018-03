Équipe de France : quelle attaque sans Giroud ni Lacazette ?

publié le 29/09/2016 à 08:30

Les Bleus l'ont constaté dès le premier match de la campagne, en Biélorussie mardi 6 septembre (0-0) : les qualifications pour la Coupe du monde 2018 en Russie ne seront pas une partie de plaisir. À Borisov, Didier Deschamps s'était retrouvé contraint de se passer d'Alaxandre Lacazette, Nabil Fékir et Kingsley Coman. Olivier Giroud, Antoine Griezmann et les vice-champions d'Europe avaient buté soit sur Andrey Gorbunov soit sur sa transversale ou par maladresse pour le premier, les entrées en jeu de Dimitri Payet, Kevin Gameiro et Ousmane Dembélé ne permettant pas non plus de forcer le verrou.



Un mois plus tard, le sélectionneur est confronté à un nouveau casse-tête dans le secteur offensif. Le principal doute concerne Olivier Giroud. Toujours pas titularisé cette saison, le joueur d'Arsenal est surtout blessé au gros orteil. Si elle se confirme, l'absence de l'avant-centre numéro 1 des Bleus (57 sélections, 21 buts) depuis la mise à l'écart de Karim Benzema constituerait un énorme coup dur, d'autant qu'Alexandre Lacazette a rechuté (cuisse), limitant de fait les possibilités au poste de numéro 9 à André-Pierre Gignac et Kevin Gameiro.

Le duo Grezmann-Gameiro reformé en Bleu ?

Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles : Anthony Martial, récemment touché à une cheville et qui n'a pas joué le week-end dernier en Premier League avec Manchester United, est à la disposition de José Mourinho pour le match d'Europa League jeudi 29 septembre. Nabil Fekir et Kingsley Coman sont également enfin opérationnels, alors qu'Antoine Griezmann a lancé sa saison sur les chapeaux de roue en prenant la tête du classement des buteurs en Liga, à égalité avec Luis Suarez (5 réalisations). L'idée de reformer en Bleu son duo en club avec Kevin Gameiro peut être une des solutions envisagées par Didier Deschamps.

Enfin, la pépite Ousmane Dembélé, 19 ans, qui avait profité des défections pour s'offrir ses deux premières sélections en septembre, s'éclate au Borussia Dortmund. L'ancien Rennais pourrait avoir de nouveau sa chance, même si les Espoirs pourraient avoir besoin de lui. L'équipe de Pierre Mankowski a besoin d'un nul en Irlande du Nord mardi 11 octobre, au lendemain de France - Pays-Bas chez les A, pour assurer sa place en barrages de l'Euro 2017. Avec Corentin Tolisso, Maxwell Cornet ou Jean-Kévin Augustin, elle semble avoir les moyens de le faire.

Le calendrier de l'équipe de France

7 octobre 2016 : France - Bulgarie (qualifications Mondial 2018)

10 octobre 2016 : Pays-Bas - France (qualifications Mondial 2018)

11 novembre 2016 : France - Suède (qualifications Mondial 2018)

15 novembre : France - Côte d'Ivoire (match amical)

25 mars 2017 : Luxembourg - France (qualifications Mondial 2018)

9 juin 2017 : Suède - France (qualifications Mondial 2018)

13 juin 2017 : France - Angleterre (match amical)

31 août 2017 : France - Pays-Bas (qualifications Mondial 2018)

3 septembre 2017 : France - Luxembourg (qualifications Mondial 2018)

7 octobre 2017 : Bulgarie - France (qualifications Mondial 2018)

10 octobre 2017 : France - Biélorussie (qualifications Mondial 2018)