Revivez la victoire du PSG face à Rennes

Zlatan Ibrahimovic et Paris établissent un nouveau record de victoires sur une saison

et AFP

publié le 29/04/2016 à 20:21

Le PSG, en s'imposant à domicile face à Rennes (4-0), a fait tomber un nouveau record, celui du plus grand nombre de victoires sur une saison (28), vendredi en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Le "petit levier" pour maintenir la dynamique de victoire du club parisien, sacré depuis mars dernier, a fonctionné. Grâce à des buts notamment de ses tauliers Maxwell (50e), Ibrahimovic (54e, 78e), en fin de contrat à l'issue de la saison, et qui visiblement ont enfin de laisser une trace en L1 au cas où ils ne prolongeraient pas leur aventure. Cavani a alourdi le score en fin de match (90+1).



Rennes (7e, 52 points), qui enchaîne un quatrième match sans victoire, voit son objectif de qualification européenne s'envoler un peu plus. Pis, ce nouveau revers semble confirmer la difficulté chronique des Bretons à craquer dans le sprint final, alors qu'une place dans le Top 5 est en jeu.

L1-36e journée : résultat, programme et classement

Vendredi 29 avril :

PSG-Rennes : 4-0

Samedi 30 avril :

14h Nantes-Nice

17h Saint-Étienne - Toulouse

19h Monaco-Guingamp

Lorient-Lille

Caen-Bastia

Reims-Montpellier

Troyes-Bordeaux

21h Lyon-Ajaccio



Dimanche 1er mai :

17h Angers-Marseille