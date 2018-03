publié le 29/04/2016 à 11:34

Il est milliardaire, il habite à deux heures de route et est passionné de sport. L'Olympique de Marseille a-t-il trouvé son futur repreneur ? Si l'affirmation reste hasardeuse, il ne reste pas moins que dans une ville qui voit son club fétiche sombrer chaque jour un plus, les déclarations de Mohed Altrad peuvent enflammer la cité phocéenne. Le président du club de rugby de Montpellier, deuxième du Top 14, a répondu à la question d'un rachat de l'OM par "pourquoi pas un jour ?", lors de l'émission Qui êtes-vous ?, diffusée ce vendredi 29 avril à 20h30 sur BFM Business.



"C’est un beau club, un club magnifique avec un public magnifique, a déclaré Mohed Altrad. Même lorsque Marseille n’est pas en très grande forme, vous avez un public extraordinaire qui est acquis à la cause du football".

De la Syrie à "Forbes"

Alors que Margarita Louis-Dreyfus a officiellement mis en vente l'OM, l'entrepreneur est le premier à déclarer publiquement son envie de se pencher sur le dossier, bien qu'il ne se dise pas officiellement candidat au rachat. "Ça peut être un support de communication extraordinaire, explique-t-il. Marseille et Montpellier ne sont pas très loin. Je suis ouvert. Je ne me fixe pas d’objectif, je ne me mets pas d’obstacle. On dit que l’horizon recule au fur et à mesure que vous avancez vers lui. Alors pourquoi pas Marseille ?" Une vision bien avancée quant aux éventuels avantages d'être propriétaire d'un club aussi exposé que l'OM et le bénéfice en matière d'image et de mise en avant de ses activités économiques.

Né en Syrie d'un père chef de tribu bédouine installée près de Raqqa où il vit jusqu'à l'âge de 17 ans, il arrive en France grâce à une bourse d'étude à la fin des années 60. Depuis, il a créé le groupe Altrad en 1985, qui est devenu aujourd'hui le numéro 1 mondial de la bétonnière, le numéro 1 européen de l’échafaudage et de la brouette. Enfin, Mohed Altrad se voit décerner le "Prix Mondial de l’Entrepreneur de l’Année 2015". Il est le premier Français lauréat, en même temps qu'il intègre le classement des milliardaires en dollars du magazine Forbes.

Si l'homme d'affaires commence à s'intéresser aux champions d'Europe 1993, rien n'est fait pour autant. "C’est un long processus. Ça bouge, ça revient. Pour l’instant, je souhaite accomplir ma mission à Montpellier en termes de rugby, amener des trophées au club. Montpellier n’a jamais rien gagné, tempère-t-il. Si le MHR gagne le titre cette année ? Je regarderai le dossier. Je ne l’ai pas vu". Finaliste en 2011, le Montpellier hérault rugby effectue une superbe année et est devenu un épouvantail du Top 14.