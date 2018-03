publié le 29/04/2016 à 18:30

À trois journées de la fin du championnat, les Bretons accusent un retard de 5 points sur le premier européen, Saint-Etienne, 5e, qui reçoit des Toulousains qui tentent pour leur part d'arracher leur maintien dans l'élite. Un écart a priori difficile à combler. Mais les Rennais ont d'autant plus intérêt à tenter de prendre des points au Parc des Princes que leur adversaire parisien pourrait leur offrir un autre moyen de se qualifier.



Au coude-à-coude pour la deuxième place, Lyon et Monaco reçoivent respectivement le Gazélec Ajaccio, en quête de survie, et Guingamp, tandis que Saint-Etienne et Nice, qui rêvent de podium, jouent contre Toulouse, au bord de la relégation, et Nantes, pour la 36e journée de Ligue 1.

La dernière ligne droite pour attribuer les places d'honneur va durer le temps des trois dernières journées, comme autant de haies à franchir du mieux possible. La première ce samedi a évidemment son importance pour Lyon et Monaco, qui accueillent deux formations du bas de tableau.

Dans les autres rencontres de cette 36e journée, Lille se déplace à Lorient, Caen accueillera Bastia, Montpellier rendra visite à Reims et enfin Troyes recevra Bordeaux. Dimanche 1er mai, Marseille se déplacera sur la pelouse d'Angers.

L1-36e journée : programme et classement

Vendredi 29 avril :

20h30 PSG-Rennes :



Samedi 30 avril :

14h Nantes-Nice

17h Saint-Étienne - Toulouse

19h Monaco-Guingamp

Lorient-Lille

Caen-Bastia

Reims-Montpellier

Troyes-Bordeaux

21h Lyon-Ajaccio



Dimanche 1er mai :

17h Angers-Marseille