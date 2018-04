Cristiano Ronaldo célèbre son second but face à la Juventus de Turin

publié le 04/04/2018 à 08:14

Même Zinédine Zidane se semblait pas le croire. Les mains sur la tête, l'entraîneur du Real Madrid s'est tout simplement incliné face à la nouvelle prouesse de Cristiano Ronaldo lors du quart de finale aller entre la Juventus et le Real Madrid. C'est bien le géant madrilène, large vainqueur à Turin, qui a pris une option notable sur la qualification.



Et le tacticien français a pu compter sur la star portugaise pour éviter le piège à l'Allianz Arena, véritable forteresse turinoise. Buteur dès la 3e minute de la rencontre, il a ensuite doublé la mise après l'heure de jeu. Et de quelle manière ! Le N.7 merengue s'est élevé au beau milieu de la surface de réparation avant de claquer une bicyclette limpide. Le geste parfait, rêvé par de nombreux joueurs.

Gianluigi Buffon est resté immobile, Andrea Barzagli a levé les épaules impuissant... Mais le véritable hommage a été rendu par les 40.000 tifosi de la Juve. Tout le stade s'est levé pour applaudir et ovationner Cristiano Ronaldo. Un geste fort que n'a pas manqué de saluer la star portugaise.

[¿¿ VIDEO BUT] ¿ #JUVRMA

¿ Cristiano Ronaldo marque d'un retourné acrobatique contre la Juventus !

¿ Tout le stade se lève et applaudit ¿ https://t.co/kFe0UhUve1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 3 avril 2018

Auteur de ses 13 et 14e réalisations de la saison en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo n'a fait qu'améliorer de manière spectaculaire son record. Ses 118e et 119e buts dans cette compétition européenne.



De passage devant la presse après la fin du match, Zinédine Zidane a simplement décrit son admiration : "Je suis l'entraîneur mais je suis aussi quelqu'un qui aime le foot. Quand je vois un geste pareil... C'est pour ça que Ronaldo est différent des autres, parce qu'il peut faire ce genre de choses".