Ligue 1 : Nantes tombe dans le piège dijonnais, Strasbourg et Angers régalent

publié le 28/10/2017 à 21:36

Petite surprise lors de cette 11e journée de Ligue 1 qui a vu Nantes, jusque là troisième du championnat, s'incliner à Dijon. Dans une rencontre assez fermée, Tavares a su profiter, une fois n'est pas coutume, d'une erreur de marquage nantaise, pour marquer de la tête. Solides derrière, mais moins inspirés en attaque depuis le début de la saison, les hommes de Claudio Ranieri n'ont pas réussi à fissurer le bloc dijonnais.



Un résultat important dans la lutte pour le maintien, parce que Strasbourg, Rennes et Amiens ont aussi pris des points. Les Alsaciens ont régalé dans une Meinau incandescente, face à Angers. Avec un duo d'attaque Terrier - Da Costa très remuant, Strasbourg pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score. Mais Terrier manquait le break. Métamorphosés après la mi-temps, les Angevins ont renversé la vapeur, menant 2-1 grâce à un enchaînement magnifique initié et conclu par Toko-Ekambi. Au courage Martin Terrier a égalisé d'une demi-volée croisée.

Les mal-classés se rebiffent

Courage aussi pour Amiens. Les Picards, réduits à dix en seconde période, ont tenu malgré les vagues costarmoricaines. La Bretagne était à la fête puisque Rennes, toujours instable en interne, a décroché une victoire précieuse à la Mosson, grâce à une frappe contrée de Brandon sur une passe de Bourigeaud. L'ancien Lensois est impliqué sur cinq des six derniers buts rennais.

La réussite bretonne a semble-t-il contaminé la Normandie. Auteurs d'un excellent début de saison, les Caennais l'ont emporté contre Troyes. Une victoire obtenue grâce à un très bon Rémy Vercoutre, décisif sur sa ligne, et une magnifique reprise de volée de Ronny Rodelin. La rencontre a également été marquée par le spectaculaire KO de Karim Azamoum, percuté par son propre défenseur.



Guingamp – Amiens : 1-1 Diallo (44') pour Guingamp ; El-Hajjam (22')

Strasbourg – Angers : 2-2 Lala (28' s.p.), Terrier (77') pour Strasbourg ; Toko Ekambi (68'), Sunu (75') pour Angers

Caen – Troyes : 1-0 Rodelin (30') Azamoum

Montpellier – Rennes : 0-1 Brandon (59')

Dijon – Nantes : 1-0 Tavares (21')