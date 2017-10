publié le 27/10/2017 à 13:59

L'Italie, terre de refuge des stars argentines du PSG cantonnées au banc de touche depuis les arrivées de Neymar puis Kylian Mbapopé cet été ? Mercredi 25 octobre, le quotidien Tuttosport faisait état d'un intérêt de l'Inter Milan pour Javier Pastore. Deux jours plus tard, Le Parisien relate des contacts établis entre l'entourage d'Angel Di Maria et "plusieurs clubs italiens dont la Juventus Turin". "Aux dernières nouvelles, ses conseillers avancent sur un accord avec l'AC Milan", ajoute le journal français.



Titulaire sur le côté droit de l'attaque parisienne lors des quatre premières journées de Ligue 1 au mois d'août (une passe décisive contre Toulouse), l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United a perdu sa place dans le 11 de départ après le recrutement de Mbappé.

Il a ensuite participé aux 76 premières minutes à Dijon en raison de l'absence d'Edinson Cavani, avant de retourner sur le banc contre Marseille (11 minutes jouées en fin de match). Si la "MCN" est disponible, Unai Emery lui donne la priorité.

Titulaire contre Nice, mais après ?

À l'image de son but non célébré en Ligue des champions à Anderlecht, l'Argentin de 29 ans ne cache plus son mal-être dans la capitale. Neymar suspendu, il jouera contre Nice vendredi 27 octobre (20h45) en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Mais après ?



Dans les derniers jours du mercato estival, Paris a repoussé une offre du FC Barcelone comprise entre 35 et 45 millions d'euros (le PSG en a déboursé 63 pour se l'offrir en 2015). Contraint d'équilibrer son budget pour respecter les règles du fair-play financier imposé par l'UEFA, le club de la capitale sera peut-être moins gourmand cet hiver.