ÉDITO - "Je dis bravo !" : Alba Ventura salue l'initiative des Bleus qui prendront bientôt le train pour les petits trajets

L'équipe de France de foot va tester des déplacements en train, a annoncé jeudi 19 octobre le président de la Fédération française (FFF) Philippe Diallo. Je dis bravo, ça y est, tous les trajets des Bleus de moins de trois heures se feront en train. C'est une bonne décision mais ce ne sera pas simple, il faudra sécuriser les trains et les gares. On sait que ces trajets seront programmés : les filles iront à Valenciennes en train, tout comme les Espoirs à Nancy et normalement les Bleus de Didier Deschamps iront à Lyon en train, pour un match amical prévu en mars. Le déplacement des Bleus à Nice, pour la rencontre contre Gibraltar dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2024, ne se fera par contre pas par la voie ferroviaire, la ville azuréenne étant située à plus de trois heures.

Christophe Galtier, l'ancien entraîneur du PSG, avait fait polémique l'an dernier en disant qu'il n'allait pas emmener ses joueurs en char à voile. Ce qui avait, au passage, beaucoup fait rire Kylian Mbappé. Dans la foulée, on avait appris que de nombreux grands clubs européens voyageaient en train. Et pendant la Coupe du monde de rugby, 70% des trajets des sélections ont été effectués en train pour limiter le bilan carbone. Alors on dit bravo les Bleus, on ne vous en veut pas d'avoir un train de retard.