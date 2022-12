ÉDITO - Coupe du monde : Neymar n'a "plus le droit à l'erreur" avec le Brésil, assure Mohamed Bouhafsi

Place aux quarts de finale. Après un peu de moins de trois semaines de compétition, huit équipes peuvent encore prétendre à la victoire finale à la Coupe du monde 2022. Parmi les prétendants, le Brésil, porté par son meneur de jeu Neymar, va affronter la Croatie ce vendredi (16h) pour une place dans le dernier carré. Après des épisodes précédents malheureux, l'attaquant du Paris Saint-Germain est cette année en mission.

Quart de finale, 4 juillet 2014 à Fortaleza au Brésil, Neymar se blesse dans un choc anodin à trois minutes du coup du sifflet final. Il se fracture alors une vertèbre et sa Coupe du monde à domicile se termine sur des pleurs. Le 6 juillet 2018 à Kazan, son Brésil s'écroule face à la Belgique, un moment dont Neymar parlera comme l'un des pires de sa carrière. Il réfléchira même à arrêter sa carrière internationale.

Aucun quart de finale ne s'est passé normalement pour le milieu offensif auriverde de 30 ans. Contre la Croatie, il a rendez-vous avec son destin. Celui qui devait être le digne héritier du roi Pelé, n'a jamais gagné de Coupe du monde avec le Brésil, ni même de Copa America. Il a plus souvent déçu que donner du bonheur à ses millions de compatriotes, qui ont, une fois de plus, tremblé durant ce mondial. Après le premier match contre la Serbie, il s'est en effet blessé. Après une nuit de pleurs et plusieurs jours de prières, Neymar est revenu, et ce, malgré des médecins qui prédisaient un forfait.

Tout proche du record de Pelé

Avec 76 réalisations en sélection nationale, il est aujourd'hui à un petit but de Pelé et pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Comme en mission, il sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur pour ce qui est, sans doute, sa dernière Coupe du monde. Son rêve, ramener une sixième étoile au Brésil, attendue depuis le dernier sacre en 2002.

