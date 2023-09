Dominique Colonna, légendaire gardien de l'équipe de France, Reims et Nice, est mort

Dominique Colonna, célèbre gardien de but français entre la fin des années 40 et les années 60, est mort à l'âge de 95 ans. Vainqueur de la Coupe de France à quatre reprises, une fois avec l'OGC Nice et trois fois avec le Stade de Reims, il a aussi, dans sa carrière, porté les couleurs de Montpellier, du Red-Star ou encore le maillot des Bleus lors des compétitions internationales.

Celui qui était surnommé "Dumè", est né le 4 septembre 1928 à Corte, en Corse. Il a joué avec d'autres grands noms du football comme Raymond Kopa, Just Fontaine ou Roger Piantoni. En 1957, il a été appelé pour la première fois en sélection nationale, année de son arrivée à Reims. Il a notamment participé à la Coupe du monde de 1958 en Suède durant laquelle la France a arraché la troisième place après une victoire 6-3 face à l'Allemagne de l’Ouest lors de la "petite finale". Raymond Kopa et Just Fontaine étaient eux aussi de la partie. Colonna n'était alors que le troisième gardien de l'équipe derrière François Remetter et Claude Abbes.

"C'est un gardien emblématique du club de la cité des Sacres qui nous quitte..., a tweeté le Stade de Reims ce 12 septembre 2023 à l'annonce de ce décès. Avec plus de 200 matchs disputés en rouge et blanc, M. Colonna restera ce nom iconique du grand Reims. À sa famille, à ses proches, le Stade de Reims présente ses plus sincères condoléances".

Dominique Colonna n'était pas qu'un gardien, il a aussi été entraîneur au Cameroun dans les années 60. En 1985, les journaux télévisés se réintéressent à lui lorsqu'il remporte seul le loto sportif et la coquette somme de 2,34 millions de francs. Retraité, il était propriétaire d'un hôtel et d'un restaurant dans sa ville natale de Corte.

