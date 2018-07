publié le 27/05/2016 à 12:26

"Au ras du gazon ! La pensée de Cantona est à l'image de son jeu", tonne Pascal Praud. "Cantona, fils spirituel du Che Guevara, de Jean-Paul Sartre, rebelle de vestiaire et philosophe des stades ? Laissez-moi rire !", moque-t-il. "Les médias ont inventé cette personnalité à Éric Cantona, et figurez-vous il a fini par y croire. C'est ballot !", poursuit le journaliste.



"Aujourd'hui il souligne les origines nord-africaines de Benzema et Ben Harfa pour expliquer leur non-sélection. Il attaque Deschamps en affirmant que 'personne ne s'est jamais mélangé avec personne dans sa famille. Comme les Mormons en Amérique'", raconte Pascal Praud. "C'est insultant, peut-être diffamatoire, en tout cas c'est stupide et je n'ai pas envie d'en faire ici la démonstration", martèle-t-il.

Pour lui, "la vérité est plus simple. Cantona n'a pas disputé la Coupe du monde 1998, il soupçonne le capitaine de l'époque, Deschamps, d'avoir influencé Aimé Jacquet". Il conclut : "Le rebelle est un aigri, le sage est amer : 'passions tristes', comme disait un certain Spinoza. Un philosophe, un vrai, qui ne pensait pas avec ses pieds".