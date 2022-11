Apple intéressé par le rachat du club de Manchester United ?

Apple est-il sur le point de faire une entrée fracassante dans le monde du football ? Selon le Daily Star, le groupe technologique américain serait intéressé par le rachat de l'illustre club de Manchester United, triple vainqueur de la Ligue des champions et actuel cinquième de Premier League, qui vient de se séparer de la star Cristiano Ronaldo. Sans citer de source, le tabloïd britannique explique que le PDG Tim Cook souhaite "explorer les possibilités que pourrait offrir la prise de contrôle des Red Devils". Des pourparlers seraient d'ores et déjà organisés avec les banques désignées pour superviser la vente, dont The Raine Group.

Apple, premier groupe technologique mondial, au chiffre d'affaires annuel proche de 400 milliards de dollars et dont la valorisation est estimée à 2.400 milliards de dollars, pourrait faire de Man U "le club le plus riche du monde", souligne le Daily Star. Le plan pourrait même inclure la construction d'un nouveau stade ultramoderne. Le coût de la transaction serait estimé à 5,8 milliards de livres sterling, une somme très inférieure aux 8,25 milliards qui seraient espérés par la famille Glazer dans le projet de cession du club dévoilé cette semaine.

Propriétaires de Manchester United depuis 2005, les Glazers n'ont plus remporté le titre de champion d'Angleterre depuis 2013. Ils sont devenus extrêmement impopulaires auprès des fans, notamment après la révélation de leur implication dans le projet de Super League européenne, avorté sous la pression populaire. D'autres repreneurs seraient intéressés, dont le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe, PDG du groupe britannique Ineos et propriétaire du club de football.

Ni Apple, ni le club de Manchester United n'ont commenté ce rapport, qui laisse les observateurs sceptiques quant à la crédibilité de la source, un tabloïd qui s'est déjà fourvoyé par le passé, et au profit que pourrait retirer Apple d'une telle opération par rapport à un simple sponsoring. Engagé dans une course à la diversification face à Amazon et aux grands acteurs du streaming, Apple manifeste néanmoins un intérêt de plus en plus prononcé pour le sport. Outre le succès de la série comique footballistique Ted Lasso, la marque à la pomme a signé un partenariat avec la Major League Soccer (MLS) américaine pour diffuser les matchs sur sa chaîne Apple TV+ lors des 10 prochaines années. Apple va aussi sponsoriser pour la première fois le show du Super Bowl cette année, moyennant un contrat à 50 millions de dollars.

