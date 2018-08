Pourquoi le maillot des Bleus à deux étoiles n'est-il toujours pas disponible ?

publié le 01/08/2018 à 12:34

C'est le vêtement le plus attendu de l'été. Pas moins de 8 millions de maillots de l'équipe de France de football, munis des deux étoiles, devraient être mis en vente, en France, à la mi-août, bien qu'aucune date précise n'a été divulguée pour le moment. Alors que Beyoncé et Jay-Z, et même La Joconde, ont déjà leurs tenues, les Français devront patienter encore quelques jours.



Mais, selon Pierre Rondeau, économiste du sport, l'attente des fans du ballon rond ne serait pas involontaire. "En économie, c'est le principe du désir : plus on attend, plus on le désire. Plus on le désire, plus on va se jeter dessus quand il va sortir et ça va être la ruée dans les magasins de sport, sur internet ou ailleurs", explique le spécialiste, contacté par RTL.

Le 16 juillet dernier, le lendemain de la victoire des Bleus de Didier Deschamps à Moscou, les supporters se ruaient déjà dans la boutique Nike, l'équipementier officiel de l'équipe, située sur les Champs-Élysées, pour se procurer la fameuse tunique. Mais ils avaient trouvé porte close.

Des publicités pour donner envie

La stratégie de Nike s'appuie non seulement sur l'attente des fans mais également sur des spots publicitaires percutants. "Nike s'est donné un mois pour préparer le tournage de publicité, à la télévision, à la radio, et dans la presse".



Une campagne de pub qui créera un vrai "raz-de-marée" dès la mise en vente des maillots dans les magasins. En attendant, les stocks de maillots une étoile, devenus collectors, pourront être écoulés par l'équipementier. "Et il y en a un qui en sortira, je pense, totalement bénéficiaire", conclut Pierre Rondeau, qui prévoit déjà un grand succès pour la marque américaine.