publié le 17/07/2018 à 19:25

Vous rêver de revêtir le maillot de l'équipe de France floqué de deux étoiles ? Encore un peu de patience... Dans les colonnes de L'Obs, Nike, l’équipementier officiel des Bleus, a assuré que les nouveaux maillots seront de nouveau disponibles dimanche 22 juillet.



En revanche, il faudra attendre le mois d'août pour pouvoir acheter le maillot dans les boutiques de la marque ou chez les revendeurs, peut-on lire sur le site de l'hebdomadaire. Une éternité pour certains supporters après le nouveau sacre mondial, vingt ans après celui de 1998.

Et les images de lundi 16 juillet le prouvent. Avant même que des centaines de milliers de personnes ne se massent sur l'avenue des Champs-Élysées pour voir les Bleus, une longue file d'attente s'était développée devant le magasin Nike de la célèbre avenue parisienne.

1.500 maillots numérotés et brodés de deux étoiles devaient en effet être vendus, 140 euros, dès le lendemain de la victoire. Il n'en est rien. Aucun supporter n'a pu repartir avec son précieux maillot alors que, par mesures de sécurité, la boutique a gardé porte close toute la journée.

De 85 à 140 euros

De la patience donc mais aussi un porte-feuille bien rempli. Sans surprise, les supporters désirant ce maillot devront débourser 85 euros pour la version "Replica" et 140 euros pour la version "Authentic", c'est-à-dire l'identique de celui des joueurs, avec les mêmes matières, le logo officiel de la Fifa World Cup 2018.



Cette victoire de l'équipe de France s'annonce donc particulièrement bénéfique pour Nike. Avant même la finale, l'équipementier avait enregistré d'importantes ventes. "On fait record sur record. On a une vente de maillots et de produits équipe de France en hausse de 30% par rapport à la même période à l'Euro 2016", avait indiqué un des responsables de la Fédération française de football jeudi 12 juillet.

