Coupe du Monde : le maillot breton à deux étoiles ne sera pas vendu

publié le 29/07/2018 à 01:43

Si le succès avait été instantané, la fin de cette idée originale est, elle, abrupte. Après la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de football, une marque bretonne, Breizh club, a lancé son tee-shirt à deux étoiles. En référence au maillot des Bleus immédiatement portée par les joueurs après leur victoire contre la Croatie le 15 juillet dernier.



L'idée et le design du tee-shirt ont immédiatement plu. C'est un goéland au bonnet rouge qui remplace le coq et à la place de FFF (Fédération Française de Football) on peut lire BZH (en référence à la marque). Les commandes ont alors afflué, comme le note Ouest-France.

Et si l'idée de commercialiser ce tee-shirt a rencontré un grand succès, elle ne pourra pas aboutir, comme l'ont annoncé les dirigeants de la marque sur Facebook. "Nous sommes aujourd'hui accusé de concurrence déloyale/parasitisme économique, par beaucoup plus grands que nous. Nous n'avons, malheureusement pas les ressources nécessaires pour faire le poids", expliquent-ils à leurs clients. C'est l'équipementier Nike qui distribue les maillots officiels de l'équipe de France.

Les dirigeants de Breizh club affirment qu'ils s'engagent évidemment à "rembourser intégralement" tous les clients ayant passés commande "dans les meilleurs délais".