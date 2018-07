publié le 17/07/2018 à 22:02

À l'occasion d'un discours très politique prononcé à Johannesburg pour le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, Barack Obama a fait une digression sur les Bleus, incarnation selon lui de la vision défendue par le premier président sud-africain noir et combattant de l'apartheid.



L'ancien président américain Barack Obama a salué la diversité identitaire de l'équipe de France championne du monde de football, dont les membres "ne ressemblent pas tous à des Gaulois". Allant notamment à l'encontre des propos tenus par le président vénézuélien, Nicolas Maduro, qui parlait de "victoire de l’Afrique", dans des commentaires jugés racistes.

"Le régime (sud-africain) de l'apartheid (tombé en 1994) était entièrement artificiel", a déclaré Barack Obama, en reprenant des propos de Nelson Mandela. "Ce qui était vrai à l'époque l'est toujours aujourd'hui. (...) On se voit dans l'autre, on partage des espoirs et des rêves communs. C'est une vérité incompatible avec toute forme de discrimination basée sur la race, la religion ou le sexe", a-t-il poursuivi.

Tous ces mecs ne ressemblent pas, selon moi, à des Gaulois Barack Obama





"Et c'est une vérité qui porte ses fruits de façon très pratique puisqu'elle permet à une société de profiter de l'énergie et des qualités de tous ces gens là. Regardez l'équipe de France qui vient de remporter la Coupe du Monde", a-t-il lancé. "Tous ces mecs ne ressemblent pas, selon moi, à des Gaulois", a-t-il ajouté en souriant, sous les applaudissements du stade Wanderers de Johannesburg où étaient massées quelque 15.000 personnes. "Ils sont Français, ils sont Français !", a-t-il insisté.