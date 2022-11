Coupe du monde 2022 : la compo probable de la France contre la Tunisie avec Mbappé, Griezmann et Pavard

"Des changements, oui il y en aura. Combien ? Vous ne le saurez pas et l'adversaire surtout ne le saura pas". À la veille d'une rencontre arithmétiquement quasiment sans enjeu pour l'équipe de France, Didier Deschamps a tenu à maintenir le flou sur la composition de départ des Bleus face à la Tunisie, mercredi 30 novembre (16h heure française).

Assurés d'une place en 8es de finale après leurs deux premiers matches couronnés de succès (comme le Brésil et le Portugal seulement) contre l'Australie (4-1) et le Danemark (2-1), les champions du monde en titre possèdent 6 points contre 3 pour les Australiens et 1 pour les Danois et les Tunisiens.

Avec une différence de buts de +6 sur l'Australie (+4 vs -2), le premier critère pour départager deux équipes à égalité, ils peuvent se permettre de perdre ce troisième match, certes pas trop largement, et tout de même terminer 1ers du groupe D si les "Socceroos" battent les Danois.

Je suis dans la gestion Didier Deschamps

"On n'a pas la nécessité d'aller chercher un point en plus dans l'absolu", a confirmé le sélectionneur. Mais face à un adversaire qui, lui, joue sa qualification, "l'équipe qui va jouer va essayer d'obtenir le meilleur résultat. Je suis dans la gestion, j'ai des éléments pour ne pas prendre de risques, c'est aussi une discussion avec les joueurs pour avoir leur ressenti".

Faire respirer les uns, relancer les autres tout en conservant une équipe compétitive pour ne pas briser non plus la dynamique : voilà dès lors le bon équilibre que doit trouver le sélectionneur. Il ne s'agit pas de lâcher cette rencontre face aux Tunisiens, ce n'est pas le genre de la maison.

Mandanda, Pavard et Camavinga attendus derrière...

La moitié de l'équipe au moins sera sans doute modifiée. Dans le but, Steve Mandanda a de très fortes chances de débuter ; Hugo Lloris attendra le 8e de finale pour égaler le record de sélections de Lilian Thuram (142). Benjamin Pavard est attendu à droite de la défense, à la fois car Jules Koundé est menacé de suspension en cas de carton jaune, et pour lui redonner confiance après l'avoir sorti du 11 de départ contre le Danemark.

En défense centrale, Raphaël Varane pourrait enchaîner après avoir manqué le premier match, probablement aux côtés d'Ibrahima Konaté pour laisser souffler Daot Upamecano. À gauche, le staff va certainement tester Eduardo Camavinga en alternative à Théo Hernandez.

Griezmann et Mbappé pour conserver l'ossature ?

Repositionné milieu droit, éblouissant comme souvent lors d'une grande compétition, Antoine Griezmann a de fortes chances de débuter ce troisième match d'affilée. Avec Youssouf Fofana en sentinelle à la place d'Aurélien Tchouaméni et Mattéo Guendouzi à gauche à celle d'Adrien Rabiot ? C'est une tendance sérieuse.



Devant, Kylian Mbappé aura sans doute du temps de jeu. Pour commencer ou pour finir ? En 2014, Karim Benzema avait débuté le troisième match sans enjeu face à l'Équateur car il souhaitait garder le rythme avant le 8e de finale, mais aussi faire tourner son compteur but. Marcus Thuram devrait suppléer Olivier Giroud en pointe, Kingsley Coman prendre le relais d'Ousmane Deméblé à droite.

France-Tunisie : la compo probable des Bleus

Manadanda - Pavard, Varane, Konaté, Camavinga - Griezmann, Fofana (ou Tchouaméni), Guendouzi (ou Fofana) - Coman, Thuram, Mbappé

