et Camille Kaelblen

publié le 17/07/2018 à 16:41

Le pays vainqueur de la Coupe du Monde pouvait-il être connu à l'avance ? En mettant au point un système d'intelligence artificielle, des chercheurs en économie de l'université de Rennes, en Bretagne ont réussi à dire avant tout le monde que la France gagnerait le championnat.

Ces cinq chercheurs ont décortiqué 11.500 matches internationaux depuis 1994. "Nous avons utilisé l'issue de chaque match - la victoire, le nul ou la défaite - pour chaque équipe", explique Romain Gaté, l'un des chercheurs qui a participé au projet au micro de RTL. "Nous avons pris en compte le nombre de buts et également l'état de forme pour chaque équipe pour les trois derniers matches qu'elle a joués avant le début de la Coupe du monde 2018", ajoute-t-il.



Les chercheurs ont ensuite intégré toutes ces données à des modèles statistiques. Ils ont simulé 50.000 fois la Coupe du Monde pour arriver à prédire cette victoire des Bleus, match après match.



70% de chances de battre la Croatie en finale

Selon les résultats obtenus, "face à l'Argentine, la France avait 64% de chances de gagner" et avait "un peu plus de 70% de chances" de l'emporter face à l'Uruguay, explique le chercheur. Les chances étaient quasiment de 50/50 face à la Belgique, même si "la France avait un petit pourcentage supérieur". Enfin, les Bleus avaient 70% de chances de battre la Croatie en finale.

Au global, le modèle proposait 60% de bonnes prédictions sur l'issue des rencontres. C'est presque deux fois plus fiable que si l'on avait laisser faire le hasard.



Pour des résultats encore plus précis, il aurait fallu intégrer dans les calculs d'autres paramètres comme l'état de forme des joueurs, l'entente au sein du staff technique de chaque équipe et même l'humeur des arbitres.