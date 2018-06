Uber veut identifier les utilisateurs soûls grâce à l'intelligence artificielle

publié le 08/06/2018 à 12:24

Les fêtards vont peut-être bientôt devoir trouver une alternative à Uber pour se déplacer lors de soirées arrosées. La société américaine de VTC a en effet déposé un brevet pour une technologie utilisant l'intelligence artificielle pour identifier les utilisateurs ivres.



Elle se basera sur les caractéristiques habituelles d'utilisation de l'application du client. Ainsi, la vitesse à laquelle il tape sur son téléphone, le temps moyen qu'il met pour commander ou la précision avec laquelle il clique sur les boutons seront analysés. Le brevet précise également que parmi les données analysées, il peut y avoir "des informations du service indépendantes du comportement de l'utilisateur" comme le lieu ou l'heure de la prise en charge.

Ainsi, si à 4 heures du matin un dimanche, un individu met du temps à commander et fait des fautes de frappe dans l'adresse, le conducteur en serait avisé et pourrait choisir de ne pas réaliser la course. Mais pas de panique. Les fêtards qui se verraient refuser une course pourront être redirigés vers des véhicules ayant l'habitude de traiter ce genre de passagers.

Cette mesure répond par ailleurs à un enjeu de sécurité. Aux États-Unis, selon une enquête de CNN, 103 chauffeurs de Uber seraient impliqués dans des cas d'agressions sexuelles ou de viols, principalement sur des passagers ivres.