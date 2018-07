publié le 14/07/2018 à 16:51

Les Bleus se préparent à disputer le "match de leur vie". Alors que la France s'apprête à disputer la finale de la Coupe du Monde face à la Croatie, dimanche 15 juillet à 17 heures, certains jeunes de l'équipe de France ont disputé une finale mondiale en juillet 2013...



C'est le cas de Paul Pogba, Samuel Umtiti, Florian Thauvin et Alphonse Areola. En 2013, ces quatre joueurs ont disputé la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Turquie. Une victoire aux tirs au but contre l'Uruguay le 13 juillet 2013 (0-0, 4-1), qui reste "un magnifique souvenir" pour ces joueurs. "On en parle régulièrement, on s'en souviendra toute notre vie. À chaque fois qu'on se retrouve, les bons souvenirs reviennent à la surface", avait raconté Florian Thauvin avant le départ en Russie.

Et un match a été profondément marquant pour les quatre Français : le 8e de finale contre les Turcs. "Chez eux, ils étaient parmi les favoris. À partir du moment où vous gagnez par plusieurs buts d'écart (4-1) et qu'à la fin les Turcs vous applaudissent, c'est que vraiment cette équipe-là représente quelque chose", souligne Pierre Mankowski, le sélectionneur de l'époque.

Samuel Umtiti garde un "beau" souvenir de cette aventure, malgré sa suspension pour la finale. Il avait pris deux cartons jaunes, dont un pour avoir jeté le ballon par terre de colère après le premier avertissement. "Ça sert aussi de leçon ce type de situation. Ça ne lui arrivera plus", assure son ancien sélectionneur.



"Ce serait énorme de refaire ça avec l'équipe de France A, de gagner une Coupe du Monde tout simplement, avance Samuel Umtiti. On a ce rêve dans un coin de notre tête, j'espère que ça va se réaliser."