Kylian Mbappé et Didier Deschamps lors du match France-Uruguay

et AFP

publié le 09/07/2018 à 22:06

"Il n'y a pas de forfait", avait dit le sélectionneur avant la session dans le stade de Saint-Pétersbourg, évoquant une "séance aménagée par précaution".



L'attaquant Kylian Mbappé était absent lundi 9 juillet de l'entraînement collectif des Bleus pendant le quart d'heure ouvert à la presse, tandis que le milieu N'Golo Kanté et le latéral Benjamin Pavard sont restés à part. Mais Didier Deschamps a rassuré les supporters des Bleus en affirmant que tous les joueurs seraient présents lors de la demi-finale de Coupe du Monde contre la Belgique mardi 10 juillet à 20h.



Pendant que dix-sept joueurs de champ et les trois gardiens s'échauffaient, Kanté et Pavard sont restés à part en compagnie d'un préparateur physique, trottinant autour du terrain.

Le latéral droit avait reçu une béquille de la part de Luis Suarez lors du quart de finale contre l'Uruguay vendredi 6 juillet à Nijni Novgorod (2-0). "Je la ressens encore aujourd'hui (dimanche), mais tout va bien", avait-il dit dimanche 8 juillet en conférence de presse. "Je suis un guerrier, je mouille le maillot et je suis apte, prêt à aller au combat", avait-il ajouté.