publié le 10/07/2018 à 13:41

Ce mardi 10 juillet, il s'agira du 73e France-Belgique de l'histoire. Et si les Belges mènent sur l'ensemble des confrontations, les Français sont devant si on prend en compte les seules rencontres officielles. L'une d'elles s'est déroulée en 1986, et la France avait vaincu la Belgique lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde.



Présent au sein des Bleus, Bruno Bellone explique l'état d'esprit des joueurs. "Ils sont dans une réflexion de match, ils vont préparer le match en faisant une sieste. Et après il y aura sûrement un débrief de Didier Deschamps qui donnera l'équipe. Une fois qu'on prend le bus c'est parti, on est dans une bulle jusqu'au match", confie-t-il.

"Ils sont plus forts aujourd'hui, ils vont plus vite. Ils se propulsent plus vite vers l'avant. Ça va être un super match, ça va être un match costaud", prévient l'ancien buteur de l'AS Monaco, qu'on surnommait Lucky Luck. "Un match on ne peut jamais savoir ce qu'il va se passer. Les pronostics sont compliqués à faire. On a affaire à des équipes de même niveau", conclut-il.