et Loïc Farge

publié le 13/07/2018 à 07:21

C'est à un acte de contrition que se livre Pascal Praud ce vendredi 13 juillet à l'égard de Paul Pogba, qu'il avait injustement maltraité. "Seigneur Didier (Deschamps, le sélectionneur des Bleus, Ndlr), je reconnais que j'ai péché. Paul Pogba est sorti du terrain sous les sifflets à Nice contre l'Italie, le 1er juin dernier en match de préparation. C'était il y a un mois et demi, un siècle, une éternité", lance le journaliste.



"Et pourtant, Didier Deschamps l'a soutenu. Non pas seul contre tous, mais contre beaucoup qui étaient impatients, déçus, exaspérés que Pogba ne donne pas ce qu'on attendait de lui depuis trop longtemps", analyse-t-il.

"Dans une phase de poule sans saveur, Paul Pogba a tiré l'équipe vers le haut. À chaque sortie, il a progressé. Non pas décisif, comme Zidane, ou capitaine, comme Deschamps, mais indispensable oui", ajoute Pascal Praud.

"Énergie, constance, puissance : Pogba est un tôlier. Et ses paroles en conférence de presse - "Touchez-pas à mon Grizou !" - traduisent ce rôle du grand frère qu'il a joué auprès de ses coéquipiers", poursuit le journaliste.



"Porte-parole d'un groupe, d'une génération, et peut-être même au-delà. 'La France d'aujourd'hui est une France pleine de couleurs', a-t-il déclaré jeudi (12 juillet). C'est comme ça qu'on l'aime et qu'on l'aimera toujours", lance encore Pascal Praud.