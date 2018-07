publié le 11/07/2018 à 04:06

Après la qualification de la France en finale de la Coupe du Monde, les réactions politiques n'ont pas été longues à pleuvoir sur les réseaux sociaux. "On est en finale. Rendez-vous dimanche pour la rapporter", a simplement tweeté le président de la République, qui était présent à Saint-Saint-Pétersbourg pour l’événement.



Gérard Larcher, président LR du Sénat a quant à lui écrit : "Merci les Bleus pour ce magnifique match. Quelle équipe, quel groupe ! Didier Deschamps et son staff ont fait un travail formidable. Rdv dimanche. Toute la France est avec vous !". Anne Hidalgo, maire PS de Paris a elle aussi crié sa joie : "On est en finaaaale ! On est en finaaaale ! Bravo les bleus !". Elle en a profité pour préciser que la ville de Paris avait installé un écran géant pour que les supporters suivent la rencontre au pied de la tour Eiffel.



François Hollande, ancien président de la République a lui loué une "formidable équipe dont la cohésion est la force d'âme". "Toute la France sera bleue dimanche", a-t-il conclu.

Formidable équipe dont la cohésion est la force d’âme. Ses attaquants défendent et ses défenseurs marquent. Son gardien fait le reste. Le sélectionneur peut être fier. Toute la France sera bleue dimanche ¿¿ — François Hollande (@fhollande) 10 juillet 2018

Valérie Pécresse, présidente LR de la Région Ile-de-France se réjouit mais insiste sur le fait que "maintenant on y va pour gagner !". Laura Flessel, ministre des Sports, s'est fendue d'un simple : "Ils l'ont fait ! Quelle équipe de France ! Rendez-vous en finale".

Patrick Kanner, chef de file des sénateurs socialistes, et nordiste, a tenu lui de manière fair-play à saluer le parcours des Belges. "Après la joie de la victoire, le nordiste que je suis dit bravo aux Diables rouges qui ont fait un formidable parcours dans cette Coupe du Monde !"

Après la joie de la victoire,le nordiste que je suis dit bravo aux Diables rouges qui ont fait un formidable parcours dans cette Coupe du Monde ! PK — Patrick Kanner (@PatrickKanner) 10 juillet 2018

Philippe Poutou, porte-parole du NPA, ne s'est pas montré sensible quant à lui à la liesse populaire et a tweeté de manière très ironique pour dénoncer l'inaction contre les actions "antisociales du gouvernement". "Il se passe quoi ce soir sur les champs Élysées ? Y a du monde bizarre ! Y a une manifestation contre les attaques antisociales du gouvernement ? Un réveil de la population qui se mobilise enfin contre les licenciements ou pour l'accueil des réfugiés ? Ça devait arriver. Ouf."