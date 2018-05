Philippe Poutou veut "organiser une radicalisation de la contestation politique"

publié le 07/05/2018 à 00:26

"Stopper Macron, c'est aussi une question de rapports de force. C'est l'histoire d'un mouvement social qui est à reconstruire pour pouvoir transformer radicalement la société" explique Philippe Poutou l'ex-candidat NPA à la présidentielle dans une interview à paraître lundi 7 mai dans le quotidien La Marseillaise. "Comme en 1936 et en 1968, il faut organiser une radicalisation de la contestation politique", affirme-t-il.





Selon lui "la polémique née de l'attitude des black blocks durant les récentes manifestations traduit une colère forte qui n'obtient pas les réponses attendues" alors que "les grosses manifestations sont réprimées". La "casse" sociale "se fait avec une violence inouïe", dénonce-t-il et "notre camp est beaucoup trop gentil, trop résigné. Pour faire tomber cette saloperie de système, on ne peut pas réagir avec les seuls 'fête à Macron' et autres belles manifs, même si ces leviers sont nécessaires", estime Philippe Poutou au lendemain de la manifestation "la fête à Macron", à laquelle il a participé.

"Il faut travailler à la construction d'une unité politique, syndicale et associative", ajoute Philippe Poutou en jugeant que le "rendez-vous unitaire du 26 mai est une bonne chose" dans cette perspective.