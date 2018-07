publié le 10/07/2018 à 12:52

"Challenge accepted !" Sur Twitter, les comptes des métros parisien et bruxellois jouent le jeu jusqu'au bout pour la demi-finale entre la France et la Belgique. La rencontre a lieu ce mardi 10 juillet à 20 heures, et les deux compagnies de transports ont lancé les paris sur l'issue du match.



Si la France perd, la RATP a promis que la plaque de la station Saint-Lazare à Paris serait remplacée par "Saint-Hazard", en référence au joueur star des Diables Rouges, Eden Hazard. À l'inverse, si la Belgique perd, la STIB (l'équivalent bruxellois de la RATP), s'est engagé à diffuser "Tous ensemble" dans les stations de métro. Cette chanson de Johnny Hallyday n'est autre que l'hymne de l'équipe de France.

Tout est parti d'un tweet de la RATP, détournant la station bruxelloise "Herrmann-Debroux", en "Griez-Herr-Mann Debroux". Serge le lapin, la mascotte de la RATP, y écrit "Vraiment fair-play nos amis belges de la STIB. Bel hommage à Antoine Griezmann". La STIB n'a pas tardé à réagir, en lançant le défi.

Pari tenu… ¿ Mais si on gagne vous diffusez https://t.co/fywwnwtsp5 l’hymne @equipedefrance par Jean-Philippe Smet dans une de vos stations de métro ! Ok pour vous ?

#FiersdetreBleus#BELFRA#FRABEL#RATPSTIB — SergeleLapinRATP (@SergeLapinRATP) 9 juillet 2018