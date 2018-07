publié le 11/07/2018 à 18:53

"Nous, on n'a pas le droit de rêver." La petite phrase casse un tantinet l'ambiance, mais en la prononçant, le capitaine des Bleus Hugo Lloris rappelle simplement aux supporters français que rien n'est joué. Ces derniers se sont qualifiés mardi 10 juillet pour la finale de la Coupe du Monde en battant la Belgique (1-0), provoquant l'euphorie partout en France. Désormais, l'équipe tricolore se dirige vers la finale, déterminée, mais prudente.



"Il reste une grosse marche. On est bien, c'est bien, mais c'est pas fini", réagit mardi 10 juillet le milieu Paul Pogba dans le bus qui les conduit, lui et ses coéquipiers, au camp de base des tricolores à Istra, à l'issue de leur victoire face aux Diables rouges. Une "grosse marche" donc. "On a un pied dessus, il faut mettre le deuxième, renchérit Samuel Umtiti, auteur du but qui a libéré son équipe. On va bien se reposer et préparer ce match", promet-il.



Un peu plus tôt, Antoine Griezmann, passeur décisif de France-Belgique, tente lui aussi de garder les pieds sur terre. "Il nous reste 90 minutes pour ramener cette coupe en France (…) Les mecs (ses coéquipiers, ndlr) savent qu'on est à 90 minutes, donc ils sont quand même concentrés. Le plus important, ça va être de bien récupérer et être prêts pour cette finale." Et le milieu Steven Nzonzi, entré pour les 10 dernières minutes de la rencontre, de conclure : "Rendez-vous dimanche. Maintenant il faut essayer, on n'a pas le choix".