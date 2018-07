publié le 10/07/2018 à 23:24

Mis en doute avant le début de la compétition, le capitaine de l'équipe de France a été impérial durant, et encore ce mardi 10 juillet en demi-finale face à la Belgique (1-0). Hugo Lloris, dernier rempart, va donc disputer une finale de Coupe du Monde, dimanche 15 juillet face à la Croatie ou l'Angleterre. Face aux Belges, il a encore sorti deux parades décisives, spectaculaires, aux 22e et 81e minutes, entre autres arrêts.



La deuxième étoile est là, toute proche. Les Champs-Élysées sont déjà noir de monde. Mais pour le gardien de 31 ans, attention à tout excès de confiance. "Nous, on se doit de ne pas céder à l'euphorie, estime-t-il. On est très heureux de cette qualification mais il y a encore une finale. C'était un match d'hommes, un grand match, tout le monde y a participé. C'est une très grande victoire face à un adversaire de très très grande qualité. On a souffert, on a beaucoup souffert mais on est restés solides et on a gagné grâce aux détails (...) On va profiter et on préparera la finale de la meilleure des manières".

"On peut être très heureux sans céder à l'euphorie, martèle l'homme aux 103 sélections, autant que Didier Deschamps en tant que joueur. Comme je le dis depuis le début, nous on n'a pas le droit de rêver. On doit rester professionnels mais on est là pour donner du rêve, du plaisir à nos supporters, aux Français et on ne compte pas s'arrêter là. Il y a encore une étape, la plus dure. On sait de quoi on parle parce qu'à l'Euro... On sait ce que c'est de perdre une finale". La France s'était inclinée 1-0 face au Portugal en prolongation.