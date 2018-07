publié le 10/07/2018 à 11:00

Match entre voisins, entre cousins, vieilles connaissances. On a presque tout dit avant la demi-finale de Coupe du Monde entre la France et la Belgique qui se jouera ce mardi 10 juillet à 20 heures (heure française) Saint-Pétersbourg. Pour illustrer cette amicale rivalité, prenons la direction de la frontière.



Jean-Philippe Andriès et Daniel Senesael se connaissent bien. Le premier est maire de Leers, dans le Nord. Le second est le bourgmestre d'Estaimpuis, dans la province de Hainaut. Leurs villages sont voisins de quelques centaines de mètres et jumelés. Mais aujourd'hui, fini les amabilités ?

"Chacun va supporter les siens (...) Mais au-delà je pense que l'amitié franco-belge, qui est concrétisée par le jumelage avec la France, doit perdurer. J'ai vraiment envie de dire que cette journée sera une journée de respect de l'autre", répond Daniel Senesael au micro de RTL.

"Je suis sûr que c'est la convivialité qui l'emportera ce soir, que nous soyons d'un côté ou de l'autre de la frontière. Cette rencontre, même si elle est fraternelle, se déroulera dans de bonnes conditions", dit en écho Jean-Philippe Andriès.