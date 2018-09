et AFP

publié le 26/06/2018 à 06:05

Va-t-il falloir sortir la calculatrice pour départager deux équipes ? Étre contraint d'en passer par un dramatique tirage au sort ? Avec le début de la 3e et dernière journée de la phase de poules de ce Mondial 2018 en Russie, il est essentiel de mettre en lumière le règlement et ces critères par ordre d'importance.



En premier lieu si deux équipes comptent le même nombre de points sera retenue la meilleure différence de buts générale dans le groupe (différence entre les buts marqués et les buts encaissés. Critère numéro 2 : le nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe. Numéro 3 : la différence particulière de points entre équipes concernées par cette égalité, c'est à dire celui qui a gagné, s'il y a un vainqueur.

Vient ensuite le classement du fair-play : le nombre de cartons jaunes et rouges reçus pendant la phase de groupes et, si il y a toujours égalité, un tirage au sort. En 2015,la Guinée avait ainsi accédé aux quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations aux dépens du Mali.

Parmi les groupes les plus épineux en Russie, le G : Angleterre et Belgique, déjà qualifiées, présentent un bilan similaire (points, différence de buts, buts marqués et encaissés) avant de s'affronter pour la 1ère place. En l'état actuel des choses, c'est l'Angleterre qui terminerait 1re, avec seulement deux avertissements reçus, contre trois cartons jaunes sortis contre les Belges, tous contre le Panama.