publié le 04/07/2018 à 12:13

Corentin Tolisso, milieu de terrain au Bayern de Munich, âgé de 23 ans, pourrait remplacer Blaise Matuidi face à l'Uruguay, vendredi 6 juillet. Son père Vincent Tolisso, fier de voir son fils parmi les Bleus, ne l'aurait pas imaginé là il y a encore un an.



Le joueur a été critiqué après son match contre l'Australie. "Il n'a pas été très bon comme l'ensemble de l'équipe, mais bon c'était son premier match de Coupe du monde, la pression... C'était compliqué. Beaucoup de joueurs qui ont fait leur premier match de Coupe de monde ne l'ont pas forcément réussi", défend son père, au micro de RTL.

Après les critiques sur son jeu, "il ne perdait pas espoir, le but c'est que l'équipe joue bien et aille le plus loin possible mais il ne perdait pas espoir parce qu'il se tenait toujours près au cas où le coach aurait besoin de lui. C'est quelqu'un qui a du caractère je me fais pas de soucis pour lui" explique-t-il.

Son père lui a aussi adressé ses conseils pour le match face à l'Uruguay : "Se mettre aucune pression, de jouer son jeu comme il a l'habitude, comme il sait le faire, il sait maintenant qu'il a mal fait contre l'Australie, il va rectifier le tir, il le le sait. Je lui fais une totale confiance, Corentin en est capable".

Un groupe uni

Quant au collectif, lui qui a vu les Bleus, confie : "On sent un groupe c'est-à-dire qu'ils sont unis et ils ont compris qu'ils ont un but ensemble c'est de ramener cette Coupe donc ils vont tout faire pour, ils sont très très motivés et très unis surtout".



Le père de Corentin Tolisso estime que le match face à l’Uruguay sera plus difficile que celui contre l'Argentine. À propos de la jeunesse de Kylian Mbappé et celle de son fils, "ça peut être une force comme ça peut être une faiblesse, c'est vrai que la force c'est l'insouciance et la faiblesse c'est l’inexpérience et l’expérience on l'acquiert qu'avec les années. On ne peut pas tout avoir à 19 et 23 ans".



Avant la rencontre, l'homme est bien sûr stressé. "On vit ça comme si on était sur le terrain, surtout que c'est le très très haut niveau, c'est le toit du monde comme on dit donc, c'est vrai que quand on voit son gamin sur le terrain on est tendu, c'est tellement beau", confie Vincent Tolisso.