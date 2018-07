et AFP

publié le 06/07/2018 à 07:24

Tous derrière les Bleus ! L'équipe de France affronte la solide sélection uruguayenne vendredi 6 juillet à Nijni Novgorod à 16 heures, en quart de finale de la Coupe du Monde.



Après un premier tour bien géré mais pas très intéressant, les Français ont brillé en 8e de finale contre l'Argentine (4-3), surtout le prodige Kylian Mbappé, couvert de superlatifs depuis son doublé et sa folle chevauchée pour obtenir un penalty transformé par Antoine Griezmann.



Mais les plus expérimentés restent prudents, à l'instar du capitaine Hugo Lloris, pas franchement euphorique de nature. L'Uruguay "concède très peu de buts et d'occasions. C'est une équipe très difficile à manier et très forte en contre-attaques. Ce sera un autre profil de match que face aux Argentins", prévient le gardien aux 101 sélections.

Pas de victoire face à l'Uruguay depuis 33 ans

Depuis le début de la compétition, l'Uruguay n'a encaissé qu'un seul but, contre le Portugal en 8e de finale. Autre chiffre qui souligne la difficulté de l'épreuve qui attend les Bleus : la France n'a pas gagné un match contre la Celeste depuis 33 ans.



La Celeste a en effet de solides garanties derrière avec sa charnière centrale Diego Godin-Jose Maria Gimenez, qui jouent ensemble à l'Atlético Madrid, le club de Griezmann. L'Uruguay peut aussi compter sur de nombreux talents à l'avant, mais pourrait être privé d'Edison Cavani, sorti blessé du match contre le Portugal.



Son absence serait un gros coup dur pour l'équipe sud-américaine, mais l'équipe de France assure qu'elle se prépare à tout éventualité. Même sans Cavani, l'Uruguay sera redoutable. Les Bleus eux devront faire sans Blaise Matuidi, suspendu après un carton jaune contre l'Argentine.