publié le 05/07/2018 à 07:15

On trépigne d'impatience, on compte les heures avant France-Uruguay, vendredi 6 juillet à 16 heures. On annonce surtout un match de "guerriers" (les Uruguayens n'ont pris qu'un but depuis le mois d'octobre). Mais n'est-ce pas un cliché quand on parle de la Céleste ?



"La 'garra charrua', voilà ce que nous allons affronter demain : une expression pour désigner le supplément d'âme des Uruguayens", prévient Pascal Praud. "La 'garra charrua', un jeu physique et rugueux. 'Garra', ça veut dire la griffe ; 'charrua', c'est intraduisible, c'est dans les gènes, c'est dans le sang", poursuit-il.

"La tentation est toujours grande de traduire l'Histoire, la culture; les mœurs d'un pays à travers le football qu'il pratique, comme si le jeu était un miroir", avertit le journaliste. "Voyez la géographie de l'Uruguay, état-confetti de l'Amérique latine coincé entre l'Argentine et le Brésil", invite-t-il.

"Comment exister, sinon développer l'esprit de résistance, de combat, de ténacité ?", demande Pascal Praud. "Luis Suarez a cité deux mots en conférence de presse pour décrire l'ADN de l'Uruguay : effort et dévouement, la 'garra charrua'", conclut-il.