publié le 06/07/2018 à 12:55

La dernière fois que l'équipe de France à dû participer à une séance de tirs aux buts, c'était en 2006, avec un souvenir douloureux puisque c'était face à l'Italie en finale de la Coupe du Monde en Allemagne (défaite 5 à 3 dans la séance finale). Face à l'Uruguay, vendredi 6 juillet (16h) à Nijni Novgorod en quart de finale de cette édition 2018 du Mondial, il n'est pas à exclure que la rencontre s'achève sur la loterie des penaltys.



Or, l'exercice ne réussit pas forcément au gardien des Bleus, Hugo Lloris. Le capitaine français n'a en effet arrêté que deux des 15 derniers penaltys auxquels il a dû faire face avec le maillot frappé du coq, tous dans le jeu. Une solution se présente donc à Didier Deschamps : effectuer un changement de gardien de but dans les derniers instants de la prolongation.

Ce changement viserait à installer dans les cages Alphonse Areola, le troisième gardien de l'équipe de France derrière Hugo Lloris et Steve Mandanda. Le portier du PSG n'a disputé qu'une seule séance de tirs aux buts dans sa jeune carrière. C'était en 2013 lors de la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Une finale remportée aux tirs aux buts face à... l'Uruguay. Ce soir là, le gardien de 25 ans avait sorti deux penaltys face à la Celeste, offrant le titre à son équipe.

Le précédent Tim Krul

En 2014, en quart de finale du Mondial au Brésil, les Pays-Bas affrontent le Costa Rica. Les "Ticos" poussent les Néerlandais en prolongation. À la toute dernière minute, le sélectionneur hollandais, Louis Van Gaal, décide de faire rentrer Tim Krul, le gardien remplaçant pour disputer la séance de tirs aux bus.

Le choix s'avère gagnant puisque les Pays-Bas se qualifient pour les demi-finales grâce à Krul, qui sort deux penaltys. Didier Deschamps s'inspirera-t-il de Louis Van Gaal ? Il semblerait qu'il ne soit pas vraiment convaincu par cette méthode...