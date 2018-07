publié le 20/07/2018 à 11:51

Les cris de joies de la foule à la suite du sacre des Bleus à peine estompés, voilà que Didier Deschamps se montre sans langue de bois. Et ce envers un ancien du clan 98, que l'on croyait uni en public. Et c'est donc le "patron" lui-même qui pour la première fois égratigne sans aucun ménagement l'un des premiers champions du monde, en l'occurrence Christophe Dugarry.



Lors d'une interview accordée au Parisien, le sélectionneur qui a mené ses joueurs sur le toit du monde confie avoir reçu des messages de tous ses anciens coéquipiers. De Marcel Desailly à Laurent Blanc en passant par Zinédine Zidane. Puis vient la question : "Et Christophe Dugarry ?"

"Il ne faut pas exagérer quand même", dégaine Didier Deschamps. "Ce n’est pas fini uniquement avec lui. Dugarry ose dire que je prends la France en otage. Cela dépasse l’entendement", explique-t-il avant de lancer l'artillerie lourde sur son ancien coéquipier en équipe de France.

"On a vécu des choses ensemble donc je sais qu’en termes d’état d’esprit, sincèrement, j’ai vu beaucoup mieux. Mais bon, ce n’est pas grave. J’ai bientôt 50 ans et je ne fais plus semblant", lâche un Didier Deschamps remonté. "Si on devait se voir avec Duga, ça ne serait même pas bonjour, bonsoir. Chacun sa route, chacun son chemin. C’est clair", conclut-il à ce sujet dans les colonnes du quotidien.