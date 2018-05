et Loïc Farge

publié le 30/05/2018 à 07:17

C'est Marcel Desailly qui ouvre la "Boîte à souvenirs" ce mercredi 30 mai, à deux semaines du début de la Coupe du Monde de football en Russie. En 1998, Isabelle Langé, journaliste au service des Sports de RTL, avait rencontré le défenseur central des Bleus futurs champions du monde.



"Desailly, c'est le nom de son beau-père qui l'a adopté. Né au Ghana, Marcel est arrivé en France à l'âge de 3 ans. C'est à Nantes qu'il a grandi et qu'il a connu son meilleur ami, Philippe Clément", pouvait-on entendre dans le reportage d'époque. "Entre nous deux c'est une histoire d'amour : je pense qu'on n'est plus des amis, on est des frères", racontait Philippe Clément.

Vingt ans après, les deux hommes se voient toujours. "Il fait partie du cercle dur qui est toujours autour de moi", confie Marcel Desailly au micro d'Isabelle Langé.