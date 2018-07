publié le 11/07/2018 à 10:17

Objectif : champions du monde ! La route est dégagée pour l'équipe de France de football pour accrocher une deuxième étoile à son maillot, après sa petite victoire en demi-finale contre la Belgique (1-0). Il faut maintenant battre dimanche 15 juillet le vainqueur de la rencontre Angleterre-Croatie.



Bixente Lizarazu, le consultant football de RTL, salue l'exploit des Bleus face aux Diables Rouges. "Pour la première fois, on est tombé sur une équipe qui avait vraiment une force offensive collective, la meilleure attaque du tournoi. Et là, on a défensivement été très costaud à l'image de Raphaël Varanne, la patron de la défense, et de Hugo Lloris, décisif sur ses parades", analyse-t-il.

Le champion du monde 1998 revient sur les critiques dont a souffert le sélectionneur Didier Deschamps avant la compétition. "C'était violent, ça dépassait parfois le cadre purement sportif. On le critiquait sur la façon de jouer, sur ses choix et sur sa façon de communiquer parfois", note-t-il.



"Le truc c'est que depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France, en 2014, il est constant dans la performance", constate Bixente Lizarazu. "À chaque fois, il construit des groupes où on sent qu'il y a un esprit et une mentalité. En 2014, il nous fait un quart de finale ; à l'Euro 2016 en France, il nous fait une finale ; et là à nouveau une finale : c'est la preuve d'un savoir-faire en termes de choix de joueurs et de constitution de groupe", salue-t-il.



Une comparaison est-elle possible entre l'équipe de 1998 qui a gagné le trophée et celle de 2018 ? Bixente Lizarazu voit des "petits signaux". En premier lieu, "il y a des défenseurs qui marquent". Ainsi quand Varanne a marqué, il a vu "un peu Laurent Blanc marquer contre le Paraguay". Le but de Umititi ? "J'ai vu un peu Lilian Thuram marquer contre la Croatie". Il voit aussi "une équipe qui ne lâche rien".