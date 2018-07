publié le 11/07/2018 à 11:37

La Fédération française de football a partagé une vidéo des Bleus dans le bus après leur victoire face à la Belgique mardi 10 juillet. Les joueurs affichent bien sûr un grand sourire, à l'image de Presnel Kimbempe qui chante toujours avec son enceinte à la main. Le défenseur s'est déjà fait remarquer pour sa bonne humeur et ses vidéos sur Snapchat.



Kylian Mbappé dit sa fierté après le match "dur et physique" selon lui. Florian Thauvin, comme Antoine Griezmann avant lui lors de la qualification en quarts, lance un "vive la France et vive la République".

"On a tous couru les uns pour les autres" souligne Olivier Giroud, avant les sourires de Benjamin Mendy et de Lucas Hernandez. Quant à Samuel Umtiti, buteur lors de la rencontre, il reste une marche, "on a pied dessus et on va essayer de mettre l'autre pied".

Rendez-vous donc dimanche 15 juillet à Moscou pour la finale, face à la Croatie ou l'Angleterre, dans le stade Loujniki.

¿ OFFICIEL ! Terrible nouvelle pour l'équipe de France ! Kimpembe a oublié son enceinte ! Les joueurs francais ne pourront malheureusement pas zouker sur du Naza#FRABEL pic.twitter.com/AR5qqqcfwo — Actu Foot (@Bilnaa_) 10 juillet 2018

Petite frayeur pour les joueurs, dans la soirée : ils avaient oublié l'enceinte mais Presnel Kimpembe en a retrouvé une pour le trajet en bus ! "J'ai sauvé l'équipe à la 117e" a-t-il partagé sur Snapchat.