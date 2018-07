Coupe du Monde 2018 : Alain Boghossian et Luis Fernandez refont le match France-Belgique

et Loïc Farge

publié le 11/07/2018 à 11:20

Ça y est, l'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde ! Il ne lui reste plus qu'une marche à franchir pour accrocher une deuxième étoile à son maillot - ce sera dimanche 15 janvier, contre le vainqueur du match Angleterre-Croatie - la rencontre se joue ce mercredi 11 juillet.



Mardi 10 juillet, les Bleus ont dominé la Belgique 1-0 grâce à un but de Samuel Umtiti. Invités de la Matinale de RTL ce mercredi, Alain Boghossian et Luis Fernandez ont refait le match.

L'ancien joueur de l'équipe de France 1998 et consultant pour RTL confie avoir ressenti "un petit soulagement" au coup de sifflet final d'un "match très difficile". De son côté, l'ancien milieu international (aujourd'hui consultant pour BeIN Sports) affirme qu'il était "heureux pour un groupe avec un très bon état d'esprit et une solidarité".



Qui, des Anglais et des Croates, vaut-il mieux jouer en finale ? Ce sont "deux styles de jeu différents qui se profilent", note Luis Fernandez. "J'aimerais plutôt les Croates, parce que ça ressemble un peu aux Belges - ils ont une belle génération de joueurs -, alors que les Anglais sont plus surprenants", confie-t-il.



Alain Boghossian, lui, préférerait une finale contre l'Angleterre. "Je n'ai pas l'impression que les Anglais soient compliqués à jouer. C'est une jeune équipe peut-être en devenir, mais il n'y a pas beaucoup d'automatismes", explique-t-il.