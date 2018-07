publié le 10/07/2018 à 07:26

Saint-Pétersbourg, 20 heures ce mardi 10 juillet : la France a rendez-vous avec la Belgique en demi-finale du Mondial. Les Bleus sont donnés favoris. Mais par le passé, la Belgique ne leur a pas toujours réussi.



Pascal Praud s'est livré à un petit jeu avant la rencontre. À partir des vingt-deux joueurs des deux équipes, il compose le onze idéal. "Dans les buts, le Belge Thibaut Courtois est considéré comme l'un des trois meilleurs gardiens du monde. Hugo Lloris est jugé plus irrégulier. Avantage Belgique", note-t-il.

"En défense, Thomas Meunier est sans doute plus expérimenté que Benjamin Pavard, mais il est suspendu. Donc Pavard", affirme le journaliste. "Entre Raphaël Varanne et Vincent Kompany, je choisit Varanne, pour la relance, pour la constance, pour la défense", poursuit-il. "Comme je préfère Lucas Hernandez à Toby Alderweireld, que personne ne connait", ajoute-t-il.

"En fait derrière, je ne retient qu'un Belge : Jan Vertonghen, qui a un nom de coureur cycliste, au détriment de Samuel Umtiti, sans doute moins fiable - on se souvient de la main lors du premier match", lance Pascal Praud.



"Au milieu du terrain, carton plein pour les Bleus : Paul Pogba, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi. C'est plus puissant, plus subtil, plus solide que Nasser Chadly, Marouane Fellaini et Axel Witsel", décrypte le journaliste.



"C'est devant que ça se gâte : Romelu Lukaku marque plus de buts qu'Olivier Giroud : il est plus adroit", note-t-il. "Kevin De Bruyne réalise un Mondial au top quand Antoine Griezmann déçoit (ce sont les deux meneurs de jeu)", assure-t-il. "Enfin Mbappé ou Hazard, honnêtement c'est aussi fort l'un que l'autre", constate-t-il.



"Conclusion : six Français et quatre Belges dans l'équipe idéale, plus Hazard ou Mbappé (c'est selon). Au total, la qualité individuelle des Bleus est supérieure à celle des Diables", dit-il pour finir.