publié le 08/07/2018 à 19:07

Tintin à la Une de L'Équipe, Astérix pour Le Journal du Dimanche, Tintin et Astérix sur Le Parisien... À l'approche de la demi-finale entre la France et la Belgique, les journaux s'affrontent par Unes interposées. "Le match Astérix-Tintin est un peu inégal car, n'oubliez jamais qu'Astérix prend des produits dopants contrairement à Tintin. Il y aura contrôle après le match", ironise Philippe Geluck, qui imagine son célèbre Chat déguisé en diable, pour faire le lien avec les les Diables Rouges, le surnom des Belges.



Si la bonne humeur est apparente chez le dessinateur, difficile pour lui de se projeter sur la demi-finale. "Je ne peux pas choisir, je suis belge donc forcément je supporte l'équipe mais quel dilemme... Je ne veux passer pour un traître dans aucun des deux pays", poursuit-il évoquant malgré tout le parcours "admirable" des coéquipiers d'Eden Hazard, qui ont sorti le Brésil en quarts de finale.

Dès lors, Philippe Geluck sera forcément gagnant malgré une pression notable. "Moi qui ne m'intéresse absolument pas au football toute l'année, c'est vrai que je m'enflamme pour le Mondial. Je vais prendre un truc pour me calmer car, si je suis plutôt maître de mes nerfs, là je me rends compte que je le vis comme un supporter. Je bondis, j'embrasse ma femme quand on marque… Je me sens supporter de base et ça fait du bien", conclut-il.