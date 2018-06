Victoria et David Beckham lors du mariage de Meghan et Harry

publié le 12/06/2018 à 12:07

Leurs tenues ont été présentées dans les magazines du monde entier et le couple Beckham comptent bien profiter de cette exposition hors du commun. Les vêtements de l'un des couples les plus influents du Royaume-Uni (et du monde), Victoria et David Beckham, portés lors du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, vont être vendus.



Naturellement, les Beckham ne se séparent pas de leurs précieux atours pour faire creuser une piscine ou arrondir leur budget vacances. Cette vente servira une bonne cause, l'ONG We Love Manchester qui soutient les familles des victimes de l'attentat du 22 mai 2017 lors d'un concert de la chanteuse Ariana Grande.

Le système fonctionne par dons à la manière d'une tombola numérique. Pour 10 dollars vous gagnez 100 tickets et pour 5.000 dollars, 50.000 tickets. L'un de ces tickets sera tiré au sort et le vainqueur aura le privilège de devenir le nouveau propriétaire du costume trois pièces Dior Homme par Kim Jones du footballeur et la robe marine de la maison même de la fashionista.

David Beckham appelle des généreux donateurs à soutenir "We Love Manchester" Crédit : Instagram