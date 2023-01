Coupe de France : le FCO Strasbourg Koenigshoffen élimine Clermont

La magie de la Coupe de France. Les amateurs du FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 1906, en sixième division ont crée la sensation en battant Clermont (0-0, 4 tab à 3), 9e de Ligue 1, en 32e de finale de la Coupe de France.

Devant 3.000 spectateurs rassemblés dans le petit stade Emile-Stahl, les Strasbourgeois ont tenu le 0-0 sans jamais réellement souffrir malgré les cinq divisions d'écart. C'est Samuel Kekambus qui a marqué le tir au but victorieux et a ainsi envoyé le club amateur alsacien en 16e de finale. De leur côté, les Clermontois Jim Allevinah et Baïla Diallo ont manqué leur tir au but.

Clermont, vainqueur à Lyon en L1 le 1er janvier (1-0), n'a jamais pris l'ascendant sur de valeureux Strasbourgeois, qui de la première à la dernière minute, ont joué crânement leur chance sans toutefois se créer de réelle occasion franche.

