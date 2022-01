CAN 2022 : douze cas de Covid chez les Comoriens, dont les deux seuls gardiens de but

48 heures avant leur huitième de finale de la CAN contre le Cameroun, les Comores sont décimés par les cas de coronavirus. Douze joueurs ainsi que des membres de l'encadrement ont en effet ont été testés positifs ce samedi dont les deux seuls gardiens disponibles de la sélection, a annoncé la fédération comorienne dans un communiqué publié sur Twitter.

Parmi eux notamment, le coach Amir Abdou, les deux seuls gardiens Moyadh Ousseini et Ali Ahamada. Dans une vidéo publiée, le manager général El Hadad Hamidi a également cité cinq joueurs de champ, les milieux Nakibou Aboubakari, Yacine Bourhane, l'attaquant Mohamed M'Changama, et les défenseurs Kassim Abdallah et Alexis Souahy. Le troisième gardien figurant dans le groupe des Comores, Salim Ben Boina, est blessé, a précisé la fédération. Ce qui laisse l'équipe complètement dépourvue à ce poste crucial.

"On essaie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver des solutions alternatives" mais "sans le coach, sans des joueurs majeurs et surtout sans nos deux seuls gardiens qui restaient, la situation est assez compliquée", a reconnu El Hadad Hamidi. Les Comores avaient arraché leur qualification à la surprise générale en battant le Ghana (3-2), géant du football africain, alors que la sélection dispute pour la première fois de son histoire la coupe d'Afrique des nations.

Cette nouvelle est d'autant plus un casse-tête que le règlement de la CAN n'autorise pas de joker médical ou covid pour cette édition 2022. Dans le texte, il est précisé que onze joueurs au minimum doivent être inscrits sur la feuille de match pour qu’une nation puisse jouer sa rencontre, et ce, peu importe si un gardien de but est disponible. Si ce n’est pas le cas, l’équipe décimée verra le match perdu 2-0. Les Comores devront donc vraisemblablement faire jouer un joueur de champ dans les buts lundi.