Un immense monument du football français va-t-il disparaître du paysage de la Ligue 1 à l'issue de cette saison 2021-2022, la 84e de l'histoire ? Deuxième club comptant le plus de saisons (68) et de matches dans l'élite (2.506) derrière Marseille (71 et 2.540) et devant Saint-Étienne (68 et 2.494) - le PSG n'en compte "que" 48 et 1.794 -, les Girondins de Bordeaux peuvent être officiellement relégués, mercredi 11 mai sur les coups de 20h50.

20es et derniers avec 27 points en 36 matches (5 victoires, 12 nuls, 19 défaites), les marine et blanc ne sont plus maîtres de leur destin. Si Saint-Étienne (18e, 31 pts) s'impose à Nice en match en retard de la 36e journée (après la finale de Coupe de France perdue par les Niçois face à Nantes, coup d'envoi à 19h), la messe sera dite : les Verts compteront alors 7 points d'avance sur les Girondins, alors qu'il n'en restera plus que six à distribuer lors des deux dernières journées, les samedis 21 et 28 mai.

Mais même avec un nul face au 6e, l'ASSE conforterait sa 18e place synonyme de barrage pour le maintien face un club de Ligue 2. Les deux derniers, eux, descendront à l'étage inférieur. En arrachant le succès face à Lyon (3-23), Metz (19e, 28 pts) s'est offert un espoir, certes maigre, avant de recevoir Angers (14e, 38 pts) et de terminer chez un PSG démobilisé. Bordeaux, en revanche, a quasiment dit adieu au maintien en s'inclinant à Angers (4-1), troisième défaite de rang.

Deux victoires en 2022

Si les Verts ne les envoient pas en Ligue 2 mercredi 11 mai, les hommes de David Guyon devront faire le plein contre Lorient (17e, 34 pts) et à Brest (11e, 48 pts) tout en espérant un miracle. Saint-Étienne terminera sa saison contre Reims (12e, 43 pts) et à Nantes (9e, 51 pts), avec l'objectif de coiffer Lorient voire Clermont (16e, 36 pts). Problème, ils n'ont gagné que deux matches en 2022, contre Strasbourg (4-3) en janvier et Metz (3-1) le 10 avril.

En voyant les claques défiler depuis le début de la saison (sept défaites avec quatre buts ou plus encaissés), entamée sous les ordres de l'ancien sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic, les bourdes s'accumuler, les filets trembler dans le mauvais sens (89 buts encaissés, du jamais vu depuis les 91 de Rouen en 1977-1978), les supporters au scapulaire ont fini par se faire une raison : la Ligue 2 est inévitable.

30 saison de suite en L1

Bordeaux ne l'a plus connue depuis 30 ans, lors de la saison 1991-1992, après une relégation administrative pour un déficit budgétaire de près de 45 millions d'euros à l'époque. Le deuxième plus vieux club de France (création en 1881) après Le Havre et le septième comptant le plus de titres de champion (6) était alors aussitôt remonté. Qu'en sera-t-il cette fois si la descente est actée ?

